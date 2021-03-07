Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников милым утренним фото из отеля

Как сообщает Politeka.net, любимая жена популярного украинского исполнителя и музыканта Сергея Бабкина Снежана не перестает удивлять публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно пара летала в Вену, где артисту делали операция на глазах из-за стремительной потери зрение. Болезнь стала настоящим испытанием для звездной пары, однако все уже наладилось и супруга артиста продолжила выкладывать в сеть веселые фото.

Так и в этот раз Снежана поделилась в своем микроблоге кокетливым снимком, на котором видно не только ее, но и Сергея, точнее, его часть тела. Судя по геолокации, воскресное утро у пары началось в номере киевского Парк отеля Голосиево. Как видно, Снежана сфотографировала себя после душа, на ней нет одежды, зато на голове видно тюрбан из полотенца, под которым спрятаны мокрые волосы. А лицо красотки выглядит очень естественно, без грамма косметики. Снежана игриво высунула язык и кокетливо смотрит прямо в объектив. Однако, если сильно присмотреться, на фотографии также можно заметить и коленку Сергея Бабкина.

В подписи к публикации Снежана написала: "Сегодня будет классный день! Всем доброе утро! Никогда не поздно иметь Счастливое Сейчас! P.s. @babkin_official, твоя коленка украшает это фото". Конечно же такой милый снимок тут же кинулись обсуждать фанаты парочки, засыпая их комплиментами и пожеланиями доброго утра. "Вы прекрасны!", "Прекрасного дня. Всем коленкам – коленка", "Спасибо! Волосатой коленке привет", - пишут пользователи в комментариях к фото Бабкиной.

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