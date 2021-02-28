Этот год начался для артиста Сергея Бабкина с серьезного испытания, но все самое страшное уже позади
Как передает Politeka.net, жена музыканта Снежана опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором семья предстала практически в полном составе.
Так, счастливая девушка с роскошным букетом цветов, в вечернем черном платье, позировала рядом с мужем, дочкой и старшим сыном от первого брака. На снимке не хватало только их с Сергеем младшего ребенка, родившегося в июне 2019-го.
Судя по искренним улыбкам (а шире всех улыбался сам Бабкин), кажется, что и не было совсем всего того ужаса, который им пришлось пережить месяц назад. Артист удивил посвежевшим видом, вернув себе здоровый и бодрый настрой.
"Приехали на 5 рабочих дней в Киев! В этот раз практически полным составом!👨👩👧👦 Вчера была невероятная съёмка на @zhenskiykvartal_official 🙌🏻 Сегодня врываемся в @ligasmeha 😆 Так круто вместе! Дети счастливы! Мы - тоже!🥰 И завтра ВЕСНА!🌷 Готовы ко встрече?", - подписала снимок Снежана.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Наконец-то побрился Бабкин, аж приятно смотреть😍"
"вы прекрасные😍"
"Очень рады за Вас!!! ❤️👏👏"
"Можно вопрос, а вы теперь в составе женского квартала? 😍"
Напомним, в начале февраля Бабкин перенес сразу несколько операций на глазах - зрение музыканта неумолимо падало, счет шел на дни. Лечение Сергея проходило в одной из клиник в Австрии.
"Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач, доктор Анзари!", - Бабкин поделился радостной новостью с публикой, показав, как именно ему спасали зрение.
Напомним, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".
Как сообщала Politeka, жена Бабкина обратилась к украинцам после операции, случай очень сложный: "От Сережи отказались".
Также Politeka писала, что перенесший сложную операцию Бабкин сообщил детали и показал видео, как все было: "Считанные минуты уже...".