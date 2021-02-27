Музыкант Сергей Бабкин поделился семейными кадрами

Как передает Politeka.net, видео совместного путешествия артист опубликовал на свое страничке в Instagram.

На опубликованных кадрах семья Бабкиных почти в полном составе предстала в купе поезда, который направлялся в Киев.

Дочь Сергея, Василина, уже

А вот Артура, сына Снежаны Бабкиной от прошлого брака, разглядеть почти не удалось.

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"Гермиона, а я ее возлюбленный, Рон Уизли и его сестра. Вот такой вот дружной компанией мы направляемся в город-столицу Киев", - отметил певец на видео.

Напомним, новость о редком заболевании глаз у певца шокировала всю Украину. Сергею пришлось с женой лететь в Вену, где ему провели сложную операцию на глазу. После этого вмешательства Бабкин должен был несколько дней носить темные очки для защиты глаза.

Сейчас Бабкин реабилитируется после операции.

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Певец, как и его врач, предполагают, что причиной болезни стала травма.

Напомним, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина обратилась к украинцам после операции, случай очень сложный: "От Сережи отказались".

Также Politeka писала, что перенесший сложную операцию Бабкин сообщил детали и показал видео, как все было: "Считанные минуты уже...".