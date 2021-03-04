Супруга музыканта Сергея Бабкина, Снежана, изумила дерзкой выходкой
Как передает Politeka.net, 35-летняя девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым позабавила публику.
Снежана и ее супруг позировали в лифте. Снежана в обтягивающих трениках и голубом худи облоктилась на плечо супруга, довольно дерзко выпятив упругие ягодицы. При этом она поиграла с мимикой, изобразив что-то наподобие страсти.
Бабкин в белом халате аж оторопел. Певец в растерянности посмотрел в камеру, насмешив испуганными глазами.
"Артист - Душа и Женский Мотиватор - Муза!😆 Ох и парочка, да?🤪 Всем доброе утро!☀️", - написала его жена.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Хорошая парочка - Сергей и Снежаночка 😍"
"Вы Красавчики - люблю вас❤️🔥😍"
"Позитивчики!🔥"
"Доброеее!)) Хорошего дня, отличного настроения!)"
"Бомбезные"
"Вам очень повезло друг с другом 👏 Это сейчас большая редкость 😢"
"😂Весёлое семейство!!!"
"Что-то вы переигрываете немного. Чересчур эмоций"
"Я вас обожаю, как вы подходите друг другу!!!"
"Снежана, аааа сейчас по попе кто-то как..."
Совсем недавно Бабкин, напомним, перенес серьезные операции на глазах в одной из клиник в Австрии. Артист мог полностью ослепнуть из-за редчайшего заболевания. Все это время его поддерживала супруга.
До этого мы рассказывали, как после всех невзгод семейство Бабкиных отправилось в Киев ради участия сразу в нескольких шоу. Сергей удивил публику заметно посвежевшим внешним видом.
"Наконец-то побрился Бабкин, аж приятно смотреть😍"; "вы прекрасные😍";"Очень рады за Вас!!! ❤️👏👏", - отреагировали пользователи.
Напомним, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".
Как сообщала Politeka, жена Бабкина обратилась к украинцам после операции, случай очень сложный: "От Сережи отказались".
Также Politeka писала, что перенесший сложную операцию Бабкин сообщил детали и показал видео, как все было: "Считанные минуты уже...".