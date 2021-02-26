Украинский музыкант Сергей Бабкин стал одним из тренеров шоу «Лига смеха»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артиста появились фотографии, сделанные во время съемок юмористического шоу. Бабкин, который недавно пережил сложнейшую операцию на глазах, появился на шоу в весьма эпатажном виде. Он был одет в серый молодежный костюм, который выглядел очень стильно. Штаны музыкант сильно подкатал, в результате чего были видны высокие ботинки на его ногах.

На голове у Бабкина был настоящий беспорядок. Его волосы торчали в разные стороны. Вероятно, такая прическа была создана специально, чтобы подчеркнуть необычность артиста и его оригинальный стиль.

Часть вечера он сидел в очках, но потом снял их. Стоит отметить, что Бабкин проявлял неподдельные эмоции во время выступления команд на сцене.

«Смотрите @ligasmeha? Включайте прямо сейчас!», - подписал фото артист.

Ранее мы писали, что жена Сергея, его муза и менеджер Снежана Бабкина, поделилась семейным снимком с любимым. Женщина опубликовала фото, сделанное в лифте. Стоит отметить, что сейчас Бабкин чаще всего ходит в темных очках. В лифте он тоже позировал в очках. Снежана прижалась к нему, демонстрируя настоящие чувства.

Напомним, что жена теряющего зрение Бабкина показала его перед новой операцией: «Аж сердце сжимается…».

Как сообщала Politeka, жена Бабкина в дерзком наряде приподняла юбку, подразнив соблазнительными ножками: "Какая шикарная".

Также Politeka писала, что жена Бабкина показала, как выглядит певец на следующий день после операции: неожиданные кадры без очков.