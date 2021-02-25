Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна вразила фатальним образом у шкіряній сукні з відкритими плечима
Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
У ньому дружина виконавця вирішила розкрити шанувальникам, яка вона насправді людина.
"Яка Я є насправді? Я є чистота, любов, позитив. Я є добрі емоції, гарний настрій, світлі думки, здивування, захоплення. Вся агресія, злість, роздратування, ревнощі, заздрість - це мій поганий пережитий досвід в минулому. Це помилкова я", - написала Бабкіна.
Вона впевнена, що в житті не можна концентруватися на поганому, а значить негативні моменти потрібно «перегортати», програмуючи себе на те, щоб бути позитивною людиною.
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Свій філософський пост Бабкіна супроводила ефектним фото. На ньому вона позує в чорній шкіряній сукні без бретелей. Красуня сидить на стільці, закинувши одну ногу на іншу і злегка піднявши спідницю сукні. Окремим акцентом в її образі стали сріблясті туфлі, які виділяються на тлі решти вбрання.
Шанувальники Бабкіної активно коментують її пост.
"Фото вогонь", "Снеж, ти сонечко", "Сніжана, ви неймовірна!", "Яка шикарна. А туфлі прямо вогонь", "клас! Обожнюю Вас", - пишуть люди.
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