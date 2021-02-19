Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала кадры из Вены, где ему предстоит новая операция
Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина в своем Instagram показала снимок с мужем и призналась, что сейчас снова находится в Австрии. После операции пара ненадолго возвращалась в Украину, но теперь снова покинула ее пределы.
На фото супруги запечатлены в лифте. Сергей Бабкин держит несколько бумажных пакетов.
«Погуляли. Деткам подарочки купили. Сейчас по шницелю и спать», - подписала фото Снежана.
Сам певец на опубликованном фото выглядит очень грустным, аж сердце сжимается видеть его таким.
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Первую операцию Сергей Бабкин перенес около двух недель. Певец изначально рассчитывал, что оба глаза прооперируют за один раз, но врачи решили действовать по-другому.
"Мы думали в один присест сделать операцию двух глаз, но так как левый глаз… Там ситуация сложнее, нежели с правым, поэтому врач решил сделать операцию на левый глаз. И через две недели нужно будет снова вернуться. Он посмотрит на состояние глаза и, если все будет в порядке, он сделает операцию на правый глаз", — рассказывал ранее певец.
Напомним, в январе у Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз, из-за чего он потерял более 70% центрального зрения. По словам врачей, подобное встречается "раз на миллион". В Украине для лечения такого заболевания нет необходимого оборудования.
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