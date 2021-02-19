Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала кадры из Вены, где ему предстоит новая операция

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина в своем Instagram показала снимок с мужем и призналась, что сейчас снова находится в Австрии. После операции пара ненадолго возвращалась в Украину, но теперь снова покинула ее пределы.

На фото супруги запечатлены в лифте. Сергей Бабкин держит несколько бумажных пакетов.

«Погуляли. Деткам подарочки купили. Сейчас по шницелю и спать», - подписала фото Снежана.

Сам певец на опубликованном фото выглядит очень грустным, аж сердце сжимается видеть его таким.

Первую операцию Сергей Бабкин перенес около двух недель. Певец изначально рассчитывал, что оба глаза прооперируют за один раз, но врачи решили действовать по-другому.

"Мы думали в один присест сделать операцию двух глаз, но так как левый глаз… Там ситуация сложнее, нежели с правым, поэтому врач решил сделать операцию на левый глаз. И через две недели нужно будет снова вернуться. Он посмотрит на состояние глаза и, если все будет в порядке, он сделает операцию на правый глаз", — рассказывал ранее певец.

Напомним, в январе у Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз, из-за чего он потерял более 70% центрального зрения. По словам врачей, подобное встречается "раз на миллион". В Украине для лечения такого заболевания нет необходимого оборудования.

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