Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала кадры после перелета из Украины в Австрию

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина в своем Instagram похвасталась снимком с мужем и призналась, что сейчас снова находится в Австрии. После операции пара ненадолго возвращалась в Украину, но теперь снова покинула ее пределы.

На фотографии Снежана Бабкина стоит рядом с мужем в лифте. Пара предстала в прекрасном настроении и с радостью позировала для поклонников. Сергей после недавно перенесенной операции смотрел веселым взглядом и даже немножко состроил забавную рожицу, пока его супруга с довольным лицом делала семейное селфи.

Сергей Бабкин держал в руках огромный чемодан, с которым они со Снежаной прилетели в этот раз в Вену. Свою публикацию Снежана подписала словами о том, что перелет наконец-то завершился и они успешно прибыли на место.

"Мы тута. Венские",- написала Снежана.

Кроме того, супруга известного украинского музыканта перед перелетом пополнила свой сторис видео о том, что они с Сергеем снова находятся в Борисполе. Пара решила пообедать перед перелетом и зашла в кафе подкрепиться любимой солянкой. Сергей с немного смущенным видом сидел перед тарелкой, пока Снежана рассказывала о предстоящем перелете.

Как и всегда, Сергей Бабкин с женой получили искреннюю поддержку от своих поклонников. Фанаты очень переживают за своего любимого музыканта, поэтому в комментариях они пожелали им удачи в Вене.

"Вы лучшие!!!! Удачи вам!!!!", написали пользователи в соцсети.

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