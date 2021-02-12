Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина поделилась пикантным снимком по случаю Лунного Нового года

Снежана Бабкина поделилась откровенным снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В своей публикации она рассказала об уникальной лунной энергии, получить которую могут только женщины.

«Пятница- День Венеры! 12.02.2021- Новый Лунный Год! Венера и Луна- это 2 планеты, оказывающие наивысшее влияние на женскую энергию. Луна- исключительно Женская энергия.

Мужчина может получить Лунную энергию только через ЖЕНЩИНУ! Девочки, вперёд!», - написала Бабкина.

Свой пост она сопроводила вызывающей фотографии. На снимке красотка позирует с обнаженной грудью и в приспущенных джинсах. Одной рукой Бабкина прикрывает бюст, а другой кокетливо приподнимает вверх свои трусики. Дополняют ее образ роскошные украшения и макияж.

Нужно отметить, что такой образ буквально свел ее мужа с ума.

«Где ты? Куда ты спряталась? Я иду тебя искать по дому», - написал Бабкин.

Позже он опубликовал еще один комментарий: «Да какая разница!!!!!!!!!!!Причём тут вообще ЧБ и цвет? Это здесь абсолютно не причём. Не в этом дело!!! Ааааааааааааааааааа».

Впрочем, в комментариях к посту попадались и менее восторженные отзывы.

«Мать троих детей ай-ай-ай…Почему вас всех тянет голыми фотографироваться?», «Какая Вы красивая», «Смелая», «Вы шикарны!», «Такая загадочная, видно блеск в глазах», - пишут люди.

Отметим, что не так давно Бабкин перенес операцию на глазах из-за риска потерять зрение.

Напомним, Бабкин после серьезной операции впервые показался без очков: как выглядит певец, неожиданные кадры с "Лиги смеха".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".

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