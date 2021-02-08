Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин после операции на глазах появился перед камерой без очков

На днях известный артист летал с женой в Вену, где ему провели сложную операцию на глазу. После этого вмешательства Бабкин должен был несколько дней носить темные очки для защиты глаза.

На новых кадрах в своем Инстаграм супруга артиста Снежана Бабкина показала, что он уже избавился от очков. Она показала, как музыкант играет на гитаре в студии шоу «Лига смеха». Стоит отметить, что Бабкин недавно стал тренером нового сезона проекта.

«С корабля на бал», - подписала кадры с супругом Бабкина.

Позже она поделилась еще одним коротким видео с музыкантом, на котором он также был без очков. На кадрах они с Сергеем идут по улице под снегом. Из-за ветра и самого снегопада музыкант сильно щурится. Однако, на его настроение погода никак не влияет: артист довольно улыбается и продолжает идти вперед.

Отметим, что Бабкина все еще ждет операция на втором глазу, которая назначена на 18-19 февраля.

Напомним, в январе Бабкин огорошил известием о своем диагнозе - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки". Певец потерял 70% зрения.

Напомним, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина обратилась к украинцам после операции, случай очень сложный: "От Сережи отказались".

Также Politeka писала, что перенесший сложную операцию Бабкин сообщил детали и показал видео, как все было: "Считанные минуты уже...".