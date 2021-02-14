Жена украинского музыканта Сергея Бабкина удивила пикантным снимком

Как передает Politeka.net, в сети начались бурные обсуждения вызывающего образа Снежаны.

На фото она позировала с обнаженной грудью и в приспущенных джинсах. Ее образ дополнили украшения и макияж.

Почти все поклонники восхищались ее фигурой, но некоторые все же не одобрили такую откровенность.

На своей страничке в Instagram Снежана поинтересовалась у дочери, как она относится к таким фотографий. И Веселина отметила - гордится, что у нее такая красивая мама.

Украинцы на такой снимок украинцы отреагировали по-разному.

"Уже голая б фоткалась. Позорище. Такие фотки пусть мужу показывает, а не всей стране", "Отдаю ей должное - она офигенно выглядит после 3 беременностей", "То она и ревела, что инстаграм у неё украли. Всему есть предел, есть намного красивее женщины и красивыми фигурами, но у них есть достоинство. А это продажные девки. Это лично моё мнение", "Почему-то я думала что эта женщина скромнее, а оказывается как многие не прочь показать себя полуголой", - писали в комментариях под снимком Снежаны Бабкиной.



Напомним, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина обратилась к украинцам после операции, случай очень сложный: "От Сережи отказались".

Также Politeka писала, что перенесший сложную операцию Бабкин сообщил детали и показал видео, как все было: "Считанные минуты уже...".







