Певец Сергей Бабкин рассказал подробности своего лечения в Австрии

Как передает Politeka.net, свой комментарий артист дал в интервью "Світському життю" с Екатериной Осадчей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Новость о редком заболевании глаз у певца шокировала всю Украину. Сергею пришлось с женой лететь в Вену, где ему провели сложную операцию на глазу. После этого вмешательства Бабкин должен был несколько дней носить темные очки для защиты глаза.

Певец, как и его врач, предполагают, что причиной болезни стала травма.

"Был удар, да и сильный был удар. Это было 11 лет назад. Микрофон! Я падал на спину, с гитарой, что-то играл и потом вижу, что он уже рядом и упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет", - отметил певец.

По его словам, операция прошла даже лучше, чем предполагал его врач. Спустя неделю ему разрешили снять очки, а сама операция стояла ему 2700 евро.

Напомним, жена Бабкина после операции мужа поделилась впечатлениями о Вене: "Еще молоко на губах не обсохло...".

Как сообщала Politeka, жена Бабкина обратилась к украинцам после операции, случай очень сложный: "От Сережи отказались".

Также Politeka писала, что перенесший сложную операцию Бабкин сообщил детали и показал видео, как все было: "Считанные минуты уже...".