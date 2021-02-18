Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана, показала свои архивные фото
Звезда порадовала серией снимков, на которых показала себя в разных образах, пишет Politeka.net. Известно, что Сергей и Снежана поженились в 2009 году.
Знакомство пары произошло в театре, ведь девушка с детства занимается танцами и является актрисой.
Вспоминая артист, рассказал, что не влюбился в Снежану с первого взгляда, но позже в нем вспыхнули чувства.
18 февраля Снежана решила вспомнить те времена, когда она еще не была знакома со своим будущим мужем.
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Артистка разместила несколько кадров из детства.
"МОЕМУ ТЕАТРУ @sorvanci_theatrekh СЕГОДНЯ 34 ГОДА‼️🎂 Он на год младше меня👼🏻 На сцене Театра «СОРВАНЦЫ» я сделала свои первые шаги!👣 Просто выползла посреди спектакля на сцену и пошла!😆👧🏻", - написала Бабкина.
По словам жены музыканта, ее мама - режиссер и создатель указанного детского театра, поэтому выбор профессии был очевиден.
"Театр «СОРВАНЦЫ» мне дал счастливый билетик в классную жизнь!!! Постоянные тренинги, поиск, прокачка себя на 💯, поездки, театральные фестивали, мастер-классы, общение и т.д. Я благодарю Мамочку за всё, что имею, умею и транслирую в Мир!❤️❤️❤️ И конечно же Поздравляю‼️🙌🏻 Обязательно пролистайте все фото‼️ Такой вы меня еще не видели😉", - написала артистка.
За шесть минут пост собрал более 300 лайков и много комментариев:
"🙌🔥👏 такие фото настоящие!!!!", "И я благодарю любимый театр, что дал развитие моему таланту ❤️ спасибо Елене Павловне за всё 💗", "Поздравляю!".
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