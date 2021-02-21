Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина показала, как он выглядит на следующий день после операции на глазах
Как сообщает Politeka.net, Снежана Бабкина поделилась новыми кадрами с мужем на своей странице в Инстаграм.
На коротком видео можно увидеть, как музыкант развлекается с маленьким ребенком. Артист и его жена в воскресенье решили посетить выступление детского театра, а в промежутке между номерами наведались на небольшой фуршет.
Бабкин на видео с удовольствием помогает малышу набрать фруктов.
«Бананчики, бананчики! Только ты их не ешь…», - с юмором произносит музыкант на видео.
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Стоит отметить, что на кадрах музыкант без солнцезащитных очков, которые он носил после первой операции. Выглядит Бабкин вполне бодрым и довольным жизнью. Судя по всему, вторую операцию музыкант перенес легко.
Напомним, что накануне Бабкин рассказал о том, что вторая операция на глазах прошла успешно.
«Все воспаленные очаги зашиты. Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным, и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна», - написал артист.
Он также поблагодарил всех за поддержку, а особенно - жену, которая не позволила ему опустить руки.
Напомним, в январе Бабкин огорошил известием о своем диагнозе - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки". Певец потерял 70% зрения.
Напомним, переживший вторую операцию Бабкин откровенно рассказал о своем состоянии: "На данный момент всё лечение...".
Как сообщала Politeka, жена Бабкина показала, как выглядела до встречи с любимым мужем: "Такой вы меня еще не видели".
Также Politeka писала, что Бабкин после серьезной операции впервые показался без очков: как выглядит певец, неожиданные кадры с "Лиги смеха".