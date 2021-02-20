Известный украинский музыкант Сергей Бабкин обратился к своим поклонникам и рассказал, как прошла его операция

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бабкина в соцсети.

Так, в аккаунте музыканта появился пост о том, как проходит его лечение.

"Дорогие друзья! Вижу все ваши сообщения в директ. Не волнуйтесь! У нас все хорошо! Операция на втором глазу прошла успешно! Все воспаленные очаги зашиты. Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным, и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна", - написал артист.

Он также поблагодарил всех за поддержку, а особенно - жену, которая не позволила ему опустить руки.

"Спасибо Вселенной за урок! Много пониманий произошло за это время! Все трудности приносят нам бесценный опыт!" - написал он.

Также Бабкин рассказал о стоимости операции в Вене.

"Специально для СМИ делаю небольшое уточнение, так как вижу все ваши новости. Вы написали, что операция обошлась в 2700 евро. Это не совсем корректная информация. 2700 - это работа лазера (одного заряда). На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследование в Вене, препараты, различные манипуляции - стоили нам 15 000 евро", - отметил он.

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