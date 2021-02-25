"Какая я есть на самом деле?"

Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина впечатлила роковым образом в кожаном платье с открытыми плечами

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем жена исполнителя решила раскрыть поклонникам, какой она на самом деле человек.

«Какая я есть на самом деле? Я есть чистота, любовь, позитив. Я есть добрые эмоции, хорошее настроение, светлые мысли, удивление, восхищение. Вся агрессия, злоба, раздражение, ревность, зависть- это мой плохой пережитый опыт в прошлом. Это ложная я», - написала Бабкина.

Она уверена, что в жизни нельзя концентрироваться на плохом, а значит негативные моменты нужно «пролистывать», программируя себя на то, чтобы быть положительным человеком.

Свой философский пост Бабкина сопроводила эффектным фото. На нем она позирует в черном кожаном платье без бретелек. Красотка сидит на стуле, закинув одну ногу на другую и слегка приподняв юбку платья. Отдельным акцентом в ее образе стали серебристые туфли, которые выделяются на фоне остального наряда.

Поклонники Бабкиной активно комментируют ее пост.

«Фото огонь», «Снеж, ты Солнышко», «Снежана, Вы невероятная!», «Какая шикарная. А туфли прямь огонь», «Класс! Обожаю Вас», - пишут люди.

Напомним, жена теряющего зрение Бабкина показала его перед новой операцией: «Аж сердце сжимается…».

Как сообщала Politeka, жена Бабкина показала, как выглядела до встречи с любимым мужем: "Такой вы меня еще не видели".

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