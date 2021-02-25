Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина впечатлила роковым образом в кожаном платье с открытыми плечами
Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
В нем жена исполнителя решила раскрыть поклонникам, какой она на самом деле человек.
«Какая я есть на самом деле? Я есть чистота, любовь, позитив. Я есть добрые эмоции, хорошее настроение, светлые мысли, удивление, восхищение. Вся агрессия, злоба, раздражение, ревность, зависть- это мой плохой пережитый опыт в прошлом. Это ложная я», - написала Бабкина.
Она уверена, что в жизни нельзя концентрироваться на плохом, а значит негативные моменты нужно «пролистывать», программируя себя на то, чтобы быть положительным человеком.
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Свой философский пост Бабкина сопроводила эффектным фото. На нем она позирует в черном кожаном платье без бретелек. Красотка сидит на стуле, закинув одну ногу на другую и слегка приподняв юбку платья. Отдельным акцентом в ее образе стали серебристые туфли, которые выделяются на фоне остального наряда.
Поклонники Бабкиной активно комментируют ее пост.
«Фото огонь», «Снеж, ты Солнышко», «Снежана, Вы невероятная!», «Какая шикарная. А туфли прямь огонь», «Класс! Обожаю Вас», - пишут люди.
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