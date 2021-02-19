Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала кадри з Відня, де йому належить нова операція

Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна у своєму Instagram показала знімок з чоловіком і зізналася, що зараз знову знаходиться в Австрії. Після операції пара ненадовго поверталася в Україну, але тепер знову покинула її межі.

На фото подружжя відображене в ліфті. Сергій Бабкін тримає кілька паперових пакетів.

«Погулявши. Діткам подаруночки купили. Зараз по шніцелю і спати", - підписала фото Сніжана.

Сам співак на опублікованому фото виглядає дуже сумним, аж серце стискається бачити його таким.

Першу операцію Сергій Бабкін переніс близько двох тижнів. Співак спочатку розраховував, що обидва ока прооперують за один раз, але лікарі вирішили діяти по-іншому.

"Ми думали в один присід зробити операцію двох очей, але так як ліве око... там ситуація складніша, ніж з правим, тому лікар вирішив зробити операцію на ліве око. І через два тижні потрібно буде знову повернутися. Він подивиться на стан ока і, якщо все буде в порядку, він зробить операцію на праве око", — розповідав раніше співак.

Нагадаємо, в січні у Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей, через що він втратив більше 70% центрального зору. За словами лікарів, подібне зустрічається "раз на мільйон". В Україні для лікування такого захворювання немає необхідного обладнання.

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