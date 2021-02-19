Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала кадри з Відня, де йому належить нова операція
Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна у своєму Instagram показала знімок з чоловіком і зізналася, що зараз знову знаходиться в Австрії. Після операції пара ненадовго поверталася в Україну, але тепер знову покинула її межі.
На фото подружжя відображене в ліфті. Сергій Бабкін тримає кілька паперових пакетів.
«Погулявши. Діткам подаруночки купили. Зараз по шніцелю і спати", - підписала фото Сніжана.
Сам співак на опублікованому фото виглядає дуже сумним, аж серце стискається бачити його таким.
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Першу операцію Сергій Бабкін переніс близько двох тижнів. Співак спочатку розраховував, що обидва ока прооперують за один раз, але лікарі вирішили діяти по-іншому.
"Ми думали в один присід зробити операцію двох очей, але так як ліве око... там ситуація складніша, ніж з правим, тому лікар вирішив зробити операцію на ліве око. І через два тижні потрібно буде знову повернутися. Він подивиться на стан ока і, якщо все буде в порядку, він зробить операцію на праве око", — розповідав раніше співак.
Нагадаємо, в січні у Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей, через що він втратив більше 70% центрального зору. За словами лікарів, подібне зустрічається "раз на мільйон". В Україні для лікування такого захворювання немає необхідного обладнання.
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