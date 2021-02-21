Схоже, йому вже краще

Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна показала, як він виглядає наступного дня після операції на очах

Як повідомляє Politeka.net, Сніжана Бабкіна поділилася новими кадрами з чоловіком на своїй сторінці в Instagram.

На короткому відео можна побачити, як музикант розважається з маленькою дитиною. Артист і його дружина в неділю вирішили відвідати виступ дитячого театру, а в проміжку між номерами навідалися на невеликий фуршет.

Бабкін на відео із задоволенням допомагає малюкові набрати фруктів.

"Бананчики, бананчики! Тільки ти їх не їси...", - з гумором вимовляє музикант на відео.

Варто відзначити, що на кадрах музикант без сонцезахисних окулярів, які він носив після першої операції. Виглядає Бабкін цілком бадьорим і задоволеним життям. Судячи з усього, другу операцію музикант переніс легко.

Нагадаємо, що напередодні Бабкін розповів про те, що друга операція на очах пройшла успішно.

"Всі запалені вогнища зашиті. Повернутися до Відня мені необхідно через 2 місяці, щоб "добити" перше око. Він був дуже складним, і потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями", - написав артист.

Він також подякував усім за підтримку, а особливо-дружині, яка не дозволила йому опустити руки.

Нагадаємо, в січні Бабкін приголомшив звісткою про свій діагноз - "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки". Співак втратив 70% зору.

Нагадаємо, Бабкін, який пережив другу операцію, відверто розповів про свій стан: "на даний момент все лікування...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна показала, як виглядала до зустрічі з коханим чоловіком: "такий ви мене ще не бачили".

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