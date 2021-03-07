Одна из самых ярких пар в украинском шоу-бизнесе Сергей Бабкин и его жена Снежана вызвали переполох одним фото

Как передает Politeka.net, 35-летняя супруга музыканта опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала вместе с возлюбленным. В глаза сразу же бросается их "непричесанный" вид.

Парочка с красными лицами и частично побелевшими волосами, будто с проседью, сделала селфи - такое ощущение, что они накинули себе несколько десятков лет. Снежана при этом улыбалась, а вот у ее мужа было, скорее, тревожное выражение лица.

В подписи девушка объяснила, что происходит. Оказывается, они так выглядят, потому что с трудом смыли грим после участия в одном из проектов (и, очевидно, еще не до конца привели себя в порядок).

"Ох и денёчек сегодня был! Срочно 🚿 и 🚂 домой! Красавчики мы однако😆 после париков и тонны грима. Всем хорошего вечера! Мальчики, готовьтесь! Завтра Девочки должны быть самыми Счастливыми!!!💜 #сергейбабкин #снежанабабкина #СБ #съёмки", - сообщила Снежана.

За считанные минуты пользователи успели поставить тысячи "лайков", а некоторые даже прокомментировать: "Блин, а с бородой очень круто было, чем без🔥🔥😎".

Ранее мы сообщали, Снежана насмешила фото в лифте. Девушка пококетничала на камеру, приставая к мужу. Она облоктилась на его плечо, довольно дерзко выпятив упругие ягодицы. При этом поиграла с мимикой, изобразив что-то наподобие страсти. Бабкин в белом халате аж оторопел и в растерянности посмотрел в камеру, вытаращив глаза.

Напомним, Бесстыжая жена Бабкина выпятила ягодицы в лифте, чем засмущала мужа: "Ох и парочка, да?".

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