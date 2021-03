Известный певец, а с недавних пор тренер в Лиге смеха Сергей Бабкин покорил фанатов кадрами бекстейджа со своей командой

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певец решил показать кадры тренировки с парнями. Забавное видео подняло настроение поклонникам артиста.

В Видео парни танцуют. При чем под известный хит Britney Spears "Oops!... I Did It Again". Парни были одеты в черное трико и футболки, а их тренер по пояс был раздет.

Мужчины довольно неуклюже пытались соблазнительно двигаться под зажигательную музыку. Однако выходило это очень забавно. Сергей Бабкин, который не так давно перенес операцию на глаза написал в посте:

"Все уже посмотрели наш номер с Veterany Kosmicheskih Voysk на Лиге смеха? Кто не успел, обязательно гляньте! Обожаю этих ребят! Смотрите, какие красавчики! Все, как на подбор!🕺🏻 А от меня ловите бэкстейдж😆, и искупайте в Лайках этих с*екси-гигантов😂", - похвалился артист.

Поклонникам понравилось видео, и они одарили гигантов не только лайками, но и комментариям в колонке.

"😂😂😂 шикарно)))", "Конечно🔥😂", "Шикардосс😂😂😂", "Ви невероятеые😀", "😂😂😂😂😂klasssss", "Сокиабле!", - написали поклонники.

Недавно Бабкин, который недавно пережил сложнейшую операцию на глазах, появился на шоу в весьма эпатажном виде. Он был одет в серый молодежный костюм, который выглядел очень стильно. Штаны музыкант сильно подкатал, в результате чего были видны высокие ботинки на его ногах.

Напомним, что теряющий зрение Бабкин снял очки, впечатлив цветущим видом после операций на глазах: аж светится

Как сообщала Politeka, подопечные Ефросининой в "Лиге Смеха" передрались прямо на сцене, кадры облетели Сеть: "Твоя мать..."

Также Politeka писала, что Потап разоткровенничался о возрасте и показал, как они с Кошевым "приглядывают" друг за другом: "Биба и Боба..."