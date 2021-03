Відомий співак, а віднедавна тренер з Ліги сміху Сергій Бабкін підкорив фанатів кадрами бекстейджа зі своєю командою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співак вирішив показати кадри тренування з хлопцями. Кумедне відео підняло настрій шанувальникам артиста.

У відео хлопці танцюють. При чому під відомий хіт Britney Spears "Oops!... I Did It Again". Хлопці були одягнені в Чорне трико і футболки, а їх тренер по пояс був роздягнений.

Чоловіки досить незграбно намагалися спокусливо рухатися під запальну музику. Однак виходило це дуже забавно. Сергій Бабкін, який не так давно переніс операцію на очі написав у пості:

"Всі вже подивилися наш номер з Veterany Kosmicheskih Voysk на Лізі сміху? Хто не встиг, обов'язково гляньте! Обожнюю цих хлопців! Дивіться, які красунчики! Все, як на підбір!🕺 А від мене ловіть бекстейдж😆, і викупайте в лайках цих с*ксі-гігантів😂", - похвалився артист.

Шанувальникам сподобалося відео, і вони обдарували гігантів не тільки лайками, але і коментарям в колонці.

"😂 😂 😂шикарно)))", "звичайно🔥 😂", "Щікардосс😂 😂 😂", "ви неймовірні😀", "😂 😂 😂 😂 😂 klasssss", - написали шанувальники.

Нещодавно Бабкін, який нещодавно пережив складну операцію на очах, з'явився на шоу в досить епатажному вигляді. Він був одягнений в сірий молодіжний костюм, який виглядав дуже стильно. Штани музикант сильно підкотив, в результаті чого було видно високі черевики на його ногах.

