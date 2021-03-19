Музыкант Сергей Банкин показал роскошную жену и рассказал о новом интервью

На фото Снежанна показалась в кожаной куртке, под которой ничего не было, кроме трусиков. Звезда сидела на стуле, расставив ножки, делая кадр максимально жарким. Звезда смотрела в объектив камеры, а образ дополнила ярким мейкапом и прической. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"‼️ОТКРОВЕНИЕ‼️

Вчера вышло наше откровенное интервью!

Продолжение нашей истории..

Эта ситуация изменила нашу жизнь. Чётко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим.

И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать её, Верю, что и у других это получится

Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убеждён, что делаю все правильно.

Интервью не было заранее спланировано! Всё произошло внезапно!

НО‼️

Все Случайности не Случайны‼️

26 марта выходит мой Новый сингл «ВОНА ЗНАЄ»

Песня об этом! Песня- Осознание! Песня-Опыт!

Не буду много сейчас писать. Скоро сами всё поймёте.

p.s. Ссылка на интервью в сториз", - написал Бабкин под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да Сергей,а вы оказались ходок.Я думала очень примерный семьянин.Но мы все равно вас очень любим", "Не поверила сначала этой новости в ТСН", "Муза", "Вы лучшие. Жем вас в Одессе".

Напомним, перенесший операцию Бабкин рассказал, почему развелся с первой женой

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