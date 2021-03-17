Супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана ошеломила рассказом об изменах мужа

Откровением супруги поделились в программе «ЖВЛ».

«Об этой истории еще не знает никто. Но я уже немножко готова. Я говорю: "Сергей, у тебя же много женщин было за эти три года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сергей, я знаю, что много". "Как не знаешь?! Нет, одна". "Не ври себе, не ври мне. Он опустил голову. Он сказал: "Да. За эти три года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он говорит: "Много". Я говорю: "Сколько было за три года?!". И тогда он сказал: "Более ста"», - рассказала Снежана.

Она отметила, что хотела уйти от Сергея, но он убедил ее не делать этого. Он умолял его простить.

"Тебе необходимо ездить со мной. Если ты уйдешь, я умру. Весь этот алкоголь и все мои привычки", - добавил он тогда.

Ранее Бабкин уже признавался, что изменял жене, но подробностей не сообщал.

"Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: "Пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю", – говорил он.

Отметим, Сергей и Снежана официально оформили брак в 2009 году. Пара воспитывает троих детей дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея.

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