Жена известного украинского музыканта Снежана Бабкина показала нежный весенний образ в воздушном платье

Как сообщает Politeka.net, Снежана Бабкина поделилась коротким видео на своей странице в Инстаграм. В нем она показала часть своей новой фотосессии.

На кадрах жена музыканта позирует перед камерами в романтичном образе. На ней легкое бежевое платье с цветочным принтом в розовых и лиловых оттенках. Ткань наряда очень тонкая и невесомая, что делает внешность красотки еще более нежной, а глубокое декольте придает образу пикантности.

Бабкина также завила волосы в легкие кудряшки и дополнила свой образ легким макияжем. Во время фотосессии она позировала с нежными белыми цветами.

«Режим весна вкл!», - подписала кадры Бабкина.

В комментариях тут же принялись обсуждать ее образ.

«А как кудряшки делали? Это же не химия!», «Какой цветочек красивый», «Моя кудряшка цветочная!», «На Надежду Матвееву похожа», «Суперское платье», «Бомба ракета», «Вы очень красивая», «А платье какое», «Очень красиво, класс», «У вас весна и в образе, и в настроении, и вообще так круто....батареечка Вы наша», «Очень красивая, весенняя», «Непревзойденная», «Снежка как всегда супер», «Вам очень идёт этот режим», - пишут люди.

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