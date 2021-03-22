Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно признался, что изменял жене с более чем сотней девушек, решил порассуждать на философские темы

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал фото, на котором его лицо оказалось задвоенным. Таким образом, Бабкин появился на фото со своим близнецом.

«Никогда не поздно иметь счастливую жизнь! С самого раннего детства, сколько себя помню, любил кривляться. Что по научному означает «лицедейство». Об этом я узнал позже. Я действительно считаю, что все классные актёры театра и кино - профессиональные обманщики и иллюзионисты высочайшего уровня. И это не враньё. Потому как они «проживают», по-настоящему пропуская через себя, все переживания, весь спектр чувств своего героя, делая их своими на определенный этап времени», - отметил Сергей.

По его словам, очень мало актеров, которым такое под силу. Многие во время игры не включаются и не погружаются в роль.

«В основе своей, как говорят «налюдях», все ведут себя далеко не так, как, когда их никто не видит, например дома. То есть, грубо говоря, находясь в социуме, они откровенно врут. А искренними, открытыми и честными они бывают только лишь наедине с собой», - добавил Бабкин, отмечая, что люди сами себя таким образом запирают в тюрьму.

Поклонникам Бабкина его рассуждения откликнулись. Они оставили под постом несколько отзывов.

«Прошлое не должно влиять на выбор быть счастливым здесь и сейчас», «Золотые слова», «Вы- замечательный артист. Впервые Вас увидела в роли Шекспира. Пронзительно и талантливо. Спасибо», - пишут люди.

Напомним, что Снежана Бабкина откровенно рассказала, почему простила мужу более сотни измен: "Ответ пришел сразу".

Как сообщала Politeka, Снежана Бабкина после измен мужа расцвела и показалась в смелом мини: "Очень вовремя".

Также Politeka писала, что помятый Бабкин после скандального признания об изменах огорошил новыми откровениями: "Это страшно!".