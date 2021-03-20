Відомий український музикант Сергій Бабкін, який не так давно переніс дві операції на очах, показав себе і розповів про нові події

На фото Сергій стояв на тлі монотонної стіни в чорній м'ятій сорочці. Бабкін дивився в об'єктив камери, легенько посміхаючись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як часто я чую від людей:

"Серьож, ви такі відкриті, щирі, справжні..! Таких зараз мало! Як це цінно! Спасибі вам величезне за те, що ви без масок, за те, що не брешете..!»

І ось зараз, в черговий раз, ми відкрилися вам. Розповіли те, чого ніхто не знав. Розповіли історію, яка сталася 10 років тому", - написав Сергій під фото.

"Чоловіки все дуже сильні за своєю природою. Визнати і змінити свою звичну життя нам ой як складно.

Чому? Тому що це страшно! Треба ж буде щось міняти.

А як менять- ніхто не знає.

Нас цьому не вчили. У школі не було уроку-Як стати Щасливим ", - додав Бабкін.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Одкровення! Любимо вас такими, якими ви є! З усіма змінами з усією глибиною і любов'ю!", "Не нам вирішувати", "любов і чесність", " одкровення, це одна з цінностей будь-якого людина коли говориш правду, тобі нічого бояться...".

Ми писали, що дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана Бабкіна розповіла про зради чоловіка і прощення.

Днями дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана в інтерв'ю розповіла про безліч зрад чоловіка. Шлюб з Сергієм став другим для неї, першому чоловікові жінка не змогла пробачити зраду, але з музикантом все було по-іншому. Після інтерв'ю у своєму мікроблозі в Instagram Сніжана поділилася своїм болем і розповіла, чому пробачила чоловіка після сотні зрад.

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