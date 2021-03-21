Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана показала очаровательное фото из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими публикациями о своей жизни. На днях женщина сделала шокирующее признание о сотни измен мужа за короткое время, а также рассказала, что смогла его простить. А теперь красотка выложила в сеть очаровательный кадр, на котором буквально цветет и пахнет, и в подпсии к нему рассказала о своем прямом эфире.

На фотографии Снежана запечатлена в светлой комнате, она появилась перед камерой в соблазнительном образе. На ней коротенькое цветастое мини-платье, которое подчеркнуло фигуру и оголило стройные ножки. Волосы красотки завиты в кокетливые пышные кудри, а на ее лице легкий макияж, она держит в руке необычный цветок и не смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Бабкина написала: "Кто не успел его посмотреть, переходите по ссылке в шапке профиля и получите Его. Сотни сообщений от Вас в Директ: - Эфир помог мне осознать. - Очень вовремя. - Приступаю к действию. - Я об этом и не задумывался/лась. - Хочу начать медитировать с вами. - Впервые поняла! И так далее. Уделите час своего времени и посмотрите. Ведь этот Откровенный разговор может изменить вашу жизнь уже СЕГОДНЯ".

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