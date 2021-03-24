Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана после измен звездного супруга поставила точки в разговорах о ее семье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала яркий семейный снимок, на котором приласкала музыканта, тесно прижав его к себе. По словам Снежаны, об их семье много судачат. Особенно, после того, как они рассказали о многочисленных изменах Бабкина.

«Одни говорят - Она Ведьма! Заколдовала СБ. Приворожила. Увела из Семьи. Увела от старых привязок.

Другие - Ей просто Повезло! Она взяла его «готовенького», «обеспеченного». Тут и делать ничего не надо.



Третьи - Он подкаблучник! Где же его мужское? Как он может 24/7 быть с ней?



Четвёртые - Она размазала себя как женщину, простив измены! Унизила, растоптала! Чему она может научить женщин? Также унижаться?», - начала свой рассказ Снежана.

Она добавила, что людям надо переставать подглядывать в замочную скважину за другими и завидовать, а также давать оценки. По мнению Бабкиной, любую боль и обиду можно трансформировать во что-то хорошее.

«Выживут только Любовники». Это те, кто занимаются любовью внутри себя», - подвела итог звезда.

В комментариях Бабкиной оставили массу слов поддержки.

«Главное верить в себя!», «Ой как я согласна!», «Какая Вы мудрая женщина. Если бы в нашем мире было побольше таких людей, как Вы! "Выживут только любовники" — чудесно сказано», «Так и есть, любви вам, вы красивая пара», «Чем наполнены, то и выплескиваем из себя)», - пишут люди.

Напомним, что помятый Бабкин после скандального признания об изменах огорошил новыми откровениями: "Это страшно!".

Как сообщала Politeka, изменщик Бабкин неожиданно показался со своим "близнецом" и не сдержал эмоций: "Они откровенно врут…".

Также Politeka писала, что Снежана Бабкина после измен мужа расцвела и показалась в смелом мини: "Очень вовремя".