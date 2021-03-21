Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала чарівне фото з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими публікаціями про своє життя. Днями жінка зробила шокуюче зізнання про сотні зрад чоловіка за короткий час, а також розповіла, що змогла його пробачити. А тепер красуня виклала в мережу чарівний кадр, на якому буквально цвіте і пахне, і в підписі до нього розповіла про своє прямому ефірі.

На фотографії Сніжана відображена в світлій кімнаті, вона з'явилася перед камерою в спокусливому образі. На ній коротеньке квітчасте мініплаття, яке підкреслило фігуру і оголило стрункі ніжки. Волосся красуні завиті в кокетливі пишні кучері, а на її обличчі легкий макіяж, вона тримає в руці незвичайний квітка і не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Бабкіна написала: "Хто не встиг його подивитися, переходьте за посиланням в шапці профілю і отримаєте його. Сотні повідомлень від Вас в дірект: - ефір допоміг мені усвідомити. - Дуже вчасно. - Приступаю до дії. - Я про це і не замислювався/лась. - Хочу почати медитувати з вами. - Вперше зрозуміла! І так далі. Приділіть годину свого часу і подивіться. Адже ця відверта розмова може змінити ваше життя вже сьогодні".

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