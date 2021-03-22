Відомий український музикант Сергій Бабкін, який нещодавно зізнався, що зраджував дружині з більш ніж сотнею дівчат, вирішив поміркувати на філософські теми

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував фото, на якому його обличчя виявилося задвоєним. Таким чином, Бабкін з'явився на фото зі своїм близнюком.

"Ніколи не пізно мати щасливе життя! З самого раннього дитинства, скільки себе пам'ятаю, любив кривлятися. Що по науковому означає "лицедійство". Про це я дізнався пізніше. Я дійсно вважаю, що всі класні актори театру і кіно - професійні обманщики та ілюзіоністи найвищого рівня. І це не брехня. Тому як вони "проживають", по-справжньому пропускаючи через себе, всі переживання, весь спектр почуттів свого героя, роблячи їх своїми на певний етап часу", - зазначив Сергій.

За його словами, дуже мало акторів, яким таке під силу. Багато хто під час гри не включається і не занурюється в роль.

"В основі своїй, як кажуть «налюдях», всі поводяться далеко не так, як, коли їх ніхто не бачить, наприклад вдома. Тобто, грубо кажучи, перебуваючи в соціумі, вони відверто брешуть. А щирими, відкритими і чесними вони бувають тільки лише наодинці з собою", - додав Бабкін, відзначаючи, що люди самі себе таким чином замикають у в'язницю.

Шанувальникам Бабкіна його міркування відгукнулися. Вони залишили під постом кілька відгуків.

"Минуле не повинно впливати на вибір бути щасливим тут і зараз", "золоті слова", "Ви - чудовий артист. Вперше вас побачила в ролі Шекспіра. Пронизливо і талановито. Спасибі», - пишуть люди.

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