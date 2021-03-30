Жена известного певца Сергея Бабкина разместила совместное фото с мужем, после успешной премьеры новой песни Бабкина "Вона знає"
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Снежана показала, совместный кадр с мужем, на котором они сидят на ступеньках. Снежана прижалась к знаменитому мужу.
В кадре Сергей в парике из проводов, а Снежана в синем в горошек платье. В посте девушка рассказала о том, как проходили первые дни премьеры песни.
"Перформанс в Харькове - Прогулка по центру нашего города Сергея Бабкина в Образе нового Сингла вызвала бурю эмоций и ажиотаж в обсуждениях!", - написала Снежана.
Жена певца заявила, что получает сотни сообщений в Директ, и подчеркнула, что "такая глубокая обратная связь, чувственное принятие, любовь с первых аккордов... По вашим отзывам эта Песня затронула личные, тонкие жизненные вибрации и переживания!".
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Известно, что Снежана успешный блогер, она поинтересовалась у поклонников, какие три слова возникают при прослушивании этой песни.
Поклонники не остались в долгу, и смачно прокомментировали , написав не три, а больше слов, которые возникли от чувственной и нежной песни.
"Близость, чувственность, таинственость🙌❤️", ""Это о нас" - вот первая ассоциация была 🙌🏻✨❤️", "Нежность, доброта, любовь. Огромное спасибо за песню. Очень чувственная и проникает в самые глубины души. ❤️❤️", "Любовь, принятие, взаимодействия и границы. Вы доя меня маяк близости, именно тай, пройденной вместе и созданной друг для друга. Того пространства между, куда так хорошо приходят дети, смыслы, творчество, успех. Пространства без иллюзий, очарований и разочарований, там, где просто каждый знает ❤️", - откликнулись фанаты жены певца.
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