Популярный певец, экс-солист группы 5nizza Сергей Бабкин взбудоражил поклонников новым дуэтом

Как передает Politeka.net, Сергей Бабкин стал известен как солист невероятно популярной группы 5nizza, существовавшей с 2000 по 2007 год. Именно харьковский дуэт сделал его популярным в Украине и за ее пределами. Поклонники долгое время ждали, что однажды дуэт воссоединиться, но Бабкин и Андрей Запорожец объединялись лишь однажды – в 2015 году.

Песни 5nizza любят и обожают миллионы людей, поэтому неожиданное возрождение дуэта в новом составе взбудоражило публику. У себя в Инстаграм Бабкин опубликовал видео, на котором исполнил песню «Ты кидал» вместе со звездой «Квартал 95» Юрием Ткачом.

«5nizza. ПЕРЕЗАГРУЗКА. Продолжение у @yuriy_tkach», - подписал видео Бабкин.

В комментариях парочка получила массу восхищенных отзывов.

«Обалдеть, крутая энергия», «Юра, выдыхайте», «Серёжа круто, супер вышло с Ткачом в дуете прекрасно, спокойно Андрея можно заменять на концертах если что», «Ткач круто звучит)))», «Новый солист группы 5ницца», «Круто как ребята! Ткач прикольно поет», «Душевно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в Инстаграм у Ткача появилась легендарная песня коллектива «Солдат», которую он также исполнил в дуэте с Бабкиным.

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