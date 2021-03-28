Не так давно український музикант Сергій Бабкін зізнався на одному з телеканалів, що зрадив дружині зі 100 жінками

Новина про те, що артист зробив адюльтер, та ще з великою кількістю жінок, викликала велике обурення в мережі, повідомляє Politeka.net. Вся річ у тому, що артист справляв враження зразкового сім'янина - красуня-дружина, танцівниця Сніжана, і троє дітей. Родина здавалася дружною і веселою.

Після гучного зізнання артиста на нього звалилася буря негативу.

У своєму інтерв'ю порталу Обозреватель артист розповів, що зради були його звичкою, адже так він жив до... За словами зірки, змінювати такий уклад життя йому було страшно, адже він не знав, що його чекає. Саме Сніжана йому допомогла змінити його життя, тому зараз він може розповісти про все відверто.

Як зазначив артист, він і Сніжана давно зрозуміли, що можуть поділитися своєю історією, проте нічого не планували. Крім того, всі шанувальники давно про це знали, адже сам музикант ділився з ними в інших інтерв'ю.

"Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь – які труднощі - це зростання. Будь-який біль можна трансформувати й забрати з нього енергію для свого зростання і розвитку", - поділився Сергій.

Співак підкреслив, що в його бік летіли й слова подяки, адже поділившись деталями свого особистого життя, люди аналізують те, що відбувається у них в сім'ї.

"Я за відкритість, чесність зі своїм глядачем, мені важливий цей зв'язок. Це видно з моєї творчості, з життя. А решта - нехай проходять повз. Головне - повз свого життя не пройти!",- заявив музикант.

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