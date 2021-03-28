Не так давно украинский музыкант Сергей Бабкин признался на одном из телеканалов, что изменил жене со 100 женщинами

Новость о том, что артист совершил адюльтер, да еще с большим количеством женщин, произвела большое негодование в сети, сообщает Politeka.net. Все дело в том, что артист производил впечатление примерного семьянина - красотка-жена, танцовщица Снежана, и трое детей. Семья казалась дружной и веселой.

После громкого признания артиста на него свалилась буря негатива.

В своем интервью порталу Обозреватель артист рассказал, что измены были его привычкой, ведь так он жил до... По словам звезды, менять такой уклад жизни ему было страшно, ведь он не знал, что его ждет. Именно Снежана ему помогла изменить его жизнь, поэтому сейчас он может рассказать обо всем откровенно.

Как отметил артист, он и Снежана давно поняли, что могут поделиться своей историей, однако ничего не планировали. Кроме того, все поклонники давно об этом знали, ведь сам музыкант делился с ними в других интервью.

"Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности – это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать из нее энергию для своего роста и развития", - поделился Сергей.

Певец подчеркнул, что в его сторону летели и слова благодарности, ведь поделившись деталями своей личной жизни, люди анализируют происходящее у них в семье.

"Я за открытость, честность со своим зрителем, мне важна эта связь. Это видно из моего творчества, из жизни. А остальные – пусть проходят мимо. Главное – мимо своей жизни не пройти!", - заявил музыкант.

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