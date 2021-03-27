Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана здивувала новими одкровеннями і знімком

Як пише Politeka.net, не так давно дружина Сергія Бабкіна в інтерв'ю зізналася про безліч зрад чоловіка. Сніжана змогла пробачити такі дії музиканта, хоча першому чоловікові не змогла. Після одкровень жінка часто пише свої думки про шлюб, чоловіка і події.

Цей раз не став винятком, Сніжана опублікувала фото, де стоїть в обіймах роздягненого чоловіка. Сергій міцніше стиснув красуню-дружину, демонструючи впевненість.

"БАБКІН-МІЙ ІНДІАНЕЦЬ‼️

Побачив, сказав: "Ти - МОЯ»

І забрав мене в свій дивовижний, містичний світ!

Поміняв все звичне, взяв відповідальність і створив нову ідею, нові смисли, новий Бренд!

Так, Бабкіни - це Бренд

Бабкіни - це особлива ніша

Бабкіни - це унікальний напрямок душі, радості, любові!

З річницею, нас", - написала Сніжана.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Любові вам неосяжної, як Всесвіт"," вітаю від щирого серця", " ви чудова пара! Зі святом!".

Ми писали, що дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана після зради чоловіка поставила крапки в розмовах про її сім'ю.

У себе в Instagram жінка опублікувала яскравий сімейний знімок, на якому приголубила музиканта, тісно притиснувши його до себе.

Нагадаємо, зрадник Бабкін несподівано здався зі своїм "близнюком" і не стримав емоцій

А ще Politeka писала, що Сніжана Бабкіна після зрад чоловіка розцвіла і здалася в сміливому міні

Також Politeka повідомляла, що пом'ятий Бабкін після скандального зізнання про зради приголомшив новими одкровеннями



