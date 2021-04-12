Жена певца Сергея Бабкина Снежана похвасталась своим образом Элвиса Пресли, и откровенно призналась, что пришлось преодолеть, чтобы поучаствовать в шоу

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Снежана Бабкина разместила несколько фото в образе Элвиса Пресли, в котором выступила на Липсинк Батле. А в микроблоге описала, солько преград пришлось преодолеть, чтобы поучаствовать в шоу.

Она пишет: "С самого начала мы согласились учавствовать в Семейном Батле Липсинк Батл. Это абсолютно наша тема! 🙌🏻 Потом одна операция Сергея, затем вторая. Врач сказал - яркие софиты нежелательны в реабилитационном периоде. И мы отказываемся от участия в Липсиг ☹️ так как до этого был съёмочный день на Лига смеха и свои разрешённые софиты СБ уже получил💡", - призналась Снежана.

Далее Снежана похвалила продюсера развлекательного шоу, который договорился о съемках в последний съемочный день. Снежана вспомнила, как уже "запрыгивали в последний вагон" благодаря Владимиру.

"Это шоу не было исключением🤪. "Последний вагон" наш😆", - расскапзала девушка. Она призналась, что пришлось прямо из самолета ехать на репетиции, а потом тренироваться еще в день съемки.

"Вот это я понимаю выход из зоны комфорта 💪🏻. Кайфонули на Максимум😆", - подытожила Снежана. И поблагодарила всех, кто помогал ей брать участие в шоу.

Поклонники отозвались шквалом позитивных комментариев:

"Гениальная Снежа ❤️😍", "Я смотрела этот выпуск) Очень интересно было) 🔥🔥🔥", "Супер !!! 🔥👏👏", "Браво! 👏👏👏", "Круто😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

Видео можно посмотреть пролистав карусель до конца:

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