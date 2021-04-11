Популярна українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала запальні танці на виступі

Не так давно Надя виступила на шоу з перевтіленнями «Ліпсінк батл», де заліпсила пісню Мадонни і перетворилася на енергійну блондинку. Проте, за словами зірки, досвід був дуже хорошим, хоча співати власні мотиви їй набагато ближче і цікавіше.

З осені зірка почала сольну кар'єру і тепер активно просуває свої пісні і захоплює танцями, на якими працює в залі з хореографічною командою по кілька тижнів. Як можна помітити, стиль у зірки дещо змінився, а її манера виконання не може не розбурхувати.

"Перевтілення-це круто, але найбільше мені подобається бути собою 😌Дивіться мій перший виступ з піснею a tebe...» ,- написала Надя під роликом.

Ось як реагують в мережі, помічаючи, що їм не вистачає живих виступів зірки:

"Запалила🔥; як круто🛐 💍; розірвала весь зал❤️; а в живу співати?; Нереально круто🔥; завдяки тобі подивлюся виступи і підніметься настрій🙌❤️; ти прям запалила🔥 😍; я категорично проти матів в піснях, але ця в саме серце.. Видно тут по іншому не скажеш; а раніше співали без фанери; хотілося б в живу (; це фонограма або вона Наживо сама співає?; Наче 220 вдарило. Поменше кривляння4 знову фанера..».

Крім того, артистка разом з чоловіком, артистом Володимиром Дантесом, раніше відправлялися в подорож до Йорданії в рамках шоу "Орел і решка". Кілька годин тому красуня звернулася в сторіс до українців, запропонувавши їм приєднатися до перегляду нового випуску.

При цьому зірка здивувала зовнішністю. Видно, що Надя була після сну. Вона ще лежала в ліжку. Її волосся були розкидані на подушці. Артистка була без макіяжу і сонна, тому застосувала маску, що змінила їй колір очей.

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