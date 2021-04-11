Популярная украинская певица Надя Дорофеева устроила зажигательные танцы на выступлении
Не так давно Надя выступила на шоу с перевоплощениями «Липсинк батл», где залипсила песню Мадонны и превратилась в энергичную блондинку. Тем не менее, по словам звезды, опыт был очень хорошим, хотя петь собственные мотивы ей намного ближе и интереснее.
С осени звезда начала сольную карьеру и теперь активно продвигает свои песни и восхищает танцами, на которыми трудится в зале с хореографической командой по несколько недель. Как можно заметить, стиль у звезды несколько изменился, а ее манера исполнения не может не будоражить.
«Перевоплощения — это круто, но больше всего мне нравится быть собой 😌Смотрите мое первое выступление с песней a tebe...», - написала Надя под роликом.
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Вот как реагируют в сети, подмечая, что им не хватает живых выступлений звезды:
«Зажгла🔥; Как круто🛐💍; Розорвала весь зал❤️; А в живую петь?; Нереально круто🔥; Благодаря тебе посмотрю выступления и поднимется настроение🙌❤️; Ты прям зажгла 🔥😍; Я категорично против матов в песнях, но эта в самое сердце.. Видно тут по другому не скажешь; А раньше пели без фанеры; Хотелось бы в живую (; Это фонограмма или она вживую сама поёт?; Как будто 220 ударило. Поменьше кривляния4 опять фанера..».
Кроме того, артистка вместе с мужем, артистом Владимиром Дантесом, ранее отправлялись в путешествие в Иорданию в рамках шоу "Орел и решка". Несколько часов назад красотка обратилась в сторис к украинцам, предложив им присоединиться к просмотру нового выпуска.
При этом звезда удивила внешностью. Видно, что Надя была после сна. Она еще лежала в постели. Ее волосы были разбросаны на подушке. Артистка была без макияжа и сонная, поэтому применила маску, изменившую ей цвет глаз.
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