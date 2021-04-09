Співачка Тіна Кароль потрапила в незручну ситуацію на публіці, змусивши всіх чоловіків в окрузі почервоніти

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу зоряних пародій "Ліпсінк баттл" опублікували цікаві кадри з конфузом, який стався під час одного з випусків (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Реготушка Кароль, в рожевій обтягуючій сукні на шлеї, усипаній камінням, бурхливо відреагувала, коли її колега-ведучий Потап оголосив наступних учасників - хореографів Влада Яму та Євгена Кота. Співачка заливисто сміялася, коли раптово з неї злетів наряд - розстібнулася шлейка. Тіна блискавично притиснула руки до грудей, тим самим встигнувши прикрити свою пишну "гордість", і опустилася під стіл, засміявшись ще сильніше.

Цікаво спостерігати за реакцією чоловіків, які перебували на сцені. Потап завмер у несподіванці, а джентельмен Яма тут же відвернувся.

"Припини показувати свій прес. Ти бачиш, що з нею відбувається", – звернувся Потап до Кота, коли відійшов від шоку.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Ого, Тіна 🔥 😅"; "головне, щоб Дан ревнувати не почав"; "Підступне плаття у Тіни Кароль"; "у Потапа очі на лоб полізли😂 😂" - "і не тільки очі напевно"; "такої Тіни я ще не бачив)🤍"; "А головне на позитиві! Дуже крута реакція🔥 молодець"; "Не видно грудей, зробіть другий дубль 😂 😂"; "Награно, придивіться. Вона готова була притримати сукню відразу 🍑"; "У Тіни зачаровує сміх😂".

Раніше ми розповідали, в Мережі гаряче коментують появу Тіни Кароль в одному з випусків "Ліпсінк баттла" в сукні за 37 тисяч гривень. Наряд був небесного відтінку з прозорими вставками під грудьми і стегнах.

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