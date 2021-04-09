Певица Тина Кароль попала в неловкую ситуацию на публике, заставив всех мужчин в округе покраснеть

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу звездных пародий "Липсинк баттл" опубликовали любопытные кадры с конфузом, который произошел во время одного из выпусков (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Хохотушка Кароль, в розовом обтягивающем платье на шлейке, усыпанной камнями, бурно отреагировала, когда ее коллега-ведущий Потап объявил следующих участников - хореографов Влада Яму и Евгения Кота. Певица заливисто смеялась, когда внезапно с нее слетел наряд - расстегнулась шлейка. Тина молниеносно прижала руки к груди, тем самым успев прикрыть свою пышную "гордость", и опустилась под стол, засмеявшись еще сильнее.

Интересно наблюдать за реакцией мужчин, находившихся на сцене. Потап замер в неожиданности, а джентельмен Яма тут же отвернулся.

"Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит", – обратился Потап к Коту, когда отошел от шока.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Ого, Тина🔥😅"; "главное, чтобы Дан ревновать не начал"; "Коварное платье у Тины Кароль"; "У Потапа глаза на лоб полезли😂😂" - "и не только глаза наверное"; "Такой Тины я еще не видел) 🤍"; "А главное на позитиве! Очень крутая реакция🔥 молодец"; "Не видно грудей, сделайте второй дубль😂😂"; "НАИГРАННО, присмотритесь. Она готова была придержать платье сразу 🍑"; "У Тины завораживающий смех😂".

Ранее мы рассказывали, в Сети горячо комментируют появление Тины Кароль в одном из выпусков "Липсинк баттла" в платье за 37 тысяч гривен. Наряд был небесного оттенка с прозрачными вставками под грудью и бедрах.

Напомним, Кароль в расстегнутом платье устроила истерику, смутив даже Потапа и Влада Яму: "Скоро Балан примчится на разборки"

Как сообщала Politeka, молоденькая Кароль с лохматой прической удивила выходом в свет с маленьким Веней: "Тиночка ты с сыном такая..."