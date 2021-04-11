Відома українська актриса Ольга Сумська потрапила під критику українців, перевтілившись у зухвалу красуню Дженніфер Лопес

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Ольга Сумська опублікувала кілька критичних коментарів на свій виступ на "Ліпсінк батлі".

Нагадаємо, в черговому випуску шоу Ольга Сумська виступила в ролі Дженніфер Лопес, актриса не побоялася надіти вельми відвертий костюм тілесного кольору. На сцені шоу "заліпсила" хіт Джей Ло"On The Floor". Сумська не тільки намагалася вбратися як світова знаменитість, але також відтворила деякі спокусливі рухи сідницями.

У критичних зауваженнях, які не на жарт повеселили Сумську, які актриса навіть винесла в сторіс такі:

"Гарний виступ, але дуже активно був рот",

"Сумська тут більше не Лопес, а Юлія Тимошенко у вбранні Лопес!!!! Пластики в русі немає!!!".

Ці коментарі Сумська обвела червоним і розмістила веселі регочучі смайлики.

Варто сказати, що чоловік співачки, Віталій Борисюк, заявив, що таке перевтілення дружини, це краще, ніж рольові ігри. Багато знаменитостей також відреагували на виступ Сумської, зазначивши в коментарях компліменти і вихваляння.

Однак, самій актрисі, мабуть, було цікаві не схвальні коментарі, а критика, на яку вона дуже навіть адекватно відреагувала.

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