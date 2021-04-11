Украинская актриса Ольга Сумская удивила смелым перевоплощением на популярном шоу пародий



Как передает Politeka.net, снимки со съемок артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Друзья, я рискнула! Уже в эту субботу, 10 апреля, я в батле вместе c Дарьей Петрожицкой в супер-шоу в образе легендарной Дженнифер Лопез", - сообщила Ольга в подписи к серии снимков.

54-летня актриса действительно рискнула. Сумская не побоялась надеть весьма откровенный костюм телесного цвета.

Такое перевоплощение актрисы вызвало настоящий фурор среди украинских знаменитостей. Не безразличными к образу Ольги остались ее коллега Ольга Трегубова, певица Екатерина Бужинская, певец Павло Зибров и многие другие.

Друзья Сумской не скупились на лестные комментарии под снимками.

"Бомба секси!", "Оля, Вы роскошная женщина! Восхищаюсь", "Богиня", "Девушка, а вы уже закончили театральный, или еще студентка?", "Оля, ти потрясна!", - писали под снимками актрисы.

Напомним, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская замахнулась на роль Дженнифер Лопес, удивив пикантными танцами: "Опыт или молодость…".

Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк, схватившись за инструмент, показал, кого потерял "Голос країни": "Вот такой у нас...".