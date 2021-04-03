Известная украинская актриса Ольга Сумская в свободном костюме розового цвета удивила сменой имиджа

Популярная актриса и знаменитая красавица Ольга Сумская рассказала на своей странице в Инстаграм, как вернулась в родной город. Причем во время небольшого путешествия по родным окраинам звезде удалось привлечь внимание к своему образу, отличающемуся от предыдущих классических нарядов.

По словам Ольги, она уже успела съездить в Хортицу, прогуляться по территории родной школы, где когда-то училась, а также вспомнила, как гуляла на улицах недалеко от своего дома.

«Привет, мое родное Запорожье! ❤️Я снова на Хортице! Зарядилась силой Запорожской Сичи💪🏼💛💙, успела побывать у моей школы номер 1 в ул.Школьная и моего прекрасного театра им .Магара! Это уже стало доброй традицией ... Ностальгия. ..Душа просит, потому что это мое детство👧🏻», - подметила актриса.

При этом в комментариях поклонники принялись привычно обсуждать внешний вид звезды, которая позировала в черных кроссовках, пудровом спортивном костюме и розовом балахоне, распахнутом для удобства. Мнения разделились и некоторые были удивлены выбору наряда:

«Оля ну зачем вам этот базарный лук, одевайтесь изысканно и элегантно, вы не того уровня, чтобы так по-домашнему и в центре нашего города, это не для вас», - заявила одна из поклонниц.

На что Сумская вежливо ответила: «А я люблю этот стиль, очень удобно лазить по холмам Хортицы!».

Другие были более позитивны:

«очень прикольная одежда, мне нравится 💋; Очень красивая женщина!; Красуня🌺; ❤️Землячка !!! 😍; Была сегодня на спектакле: спасибо за прекрасные эмоции, очень приятно было вас видеть; Оля, восхищаюсь вашей красотой и позитивным настроением».

Также в паблике Инстаграм "Зірковий шлях" актрису Ольгу Сумскую показали в душевой кабинке. Такое видео Ольга разместила днем раньше в своем сторис.

На видео Ольга Сумская забыв о приличиях и возрасте распевает и танцует в душе, при чем для большего эффекта Сумская рукой стерла запотевшую дверцу душа, открывая весьма соблазнительный вид на фигуру в полотенце.

Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" заворожил Сумскую, поиграв стальными бицепсами: "В восторге!"

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