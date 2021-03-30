Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя на тренировке
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк давно впечатляет фанаток и фанатов своей спортивной формой. Мужчина активно занимается в спортзале и обожает делать фото, где демонстрирует эффектные результаты.
Этот раз не стал исключением, ведь Тарас показался в штанах и черной обтягивающей майке. Цымбалюк стоял в спортзале, держа в руках гантелю с большим количеством "блинов". Так как актер стоял боком, можно легко увидеть "стальные банки" красавчика.
Фанаты, включая Ольгу Сумскую, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Думаю, что вас с таким телосложением не то, что в сериалы-детективы возьмут - вас в спортивные фильмы бы взяли!", "Я тобой восхищаюсь", "В восторге от таоеи целеустремленности и твердости духа!", "Сколько кг в гантеле?", "Огонь"
Ранее мы рассказывали, как мускулистый Цымбалюк изумил "Холостячку" Ксению Мишину аппетитными снимками на фоне живописной природы во время отпуска на Бали. Мишина не смогла промолчать и прокомментировала: "Класс класс клааааасс".
На снимках полураздетый Тарас изумил подкачанным торсом, от чего заставил армию поклонников засыпать комплиментами.
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