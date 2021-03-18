Актер Тарас Цымбалюк, игравший в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", произвел фурор

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовал серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал во время одного из благотворительных мероприятий, связанных с помощью бездомным животным.

Тарас читал стихотворения собравшейся публики. Для вечера он выбрал стильный лук, но без гламура: серые джинсы, темно-синий свитер крупной вязки и черную кепку.

На одном из кадров мускулистый красавчик-актер предстал рядом с телеведущей Екатериной Осадчей. Последняя появилась на публике в необычном жакете темно-красного цвета и брюках кирпичного оттенка, на голове у нее красовалась несменная шляпка.

"Чужих животных не бывает: благотворительный вечер поэзии 💔", - подписал кадры Цымбалюк.

Пользователи поддержали актера, засыпав комплиментами в комментариях:

"Спасибо, что нашли время присоединиться 🙌"

"Не перестаешь удивлять❤️"

"Вы очень впечатляющий актер)"

"Человек, который любит и уважает животных - хороший человек и личность с большой буквы😌🙌🏼🐾"

"Ты лучший 🔥💎"

"А как можно попасть на такие чтения? ❤️"

Ранее мы рассказывали, Тарас заворожил прекрасную половину своих фолловеров в Инстаграм сочным фото. Он показался в светлой футболке и штанах, дополнив брутальный образ браслетом на руке.

Цымбалюк сидел на стуле, забросив ногу на ногу, а сам смотрел в камеру, демонстрируя роскошные усы и бородку. Актер поиграл подкачанными бицепсами.

Напомним, раздетый Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" и "Крепостной" восхитил брутальным видом

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" распахнул рубашку, впечатлив и женщин, и мужчин