Известный украинский актер Тарас Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" показал себя после тренировок

На фото Тарас показался в футболке и штанах. Цымбалюк решил верхнюю часть одежды оставить расстегнутой, демонстрируя появившиеся рельефы. Как можно понять, актер начал активно заниматься спортом и демонстрирует свои результаты. Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"После недели, двух недель тренировок начинает появлятся понемногу форма", - написал Тарас.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Тарас, ну как можно быть таким красивым. Но почему Сережу Куду не отметил, я ж вижу, что он у тебя за спиной стоит", "Совсем себя не жалеешь, просто на износ", "Я не понимаю, какая форма ещё нужна. По-моему все и так ОК!", "Форма - супер".

Ранее мы писали, что актер Тарас Цымбалюк ошеломил новым фото.

"Чем дольше разлука, тем трепетней встреча", - тепло подписал кадр Цымбалюк.

Его товарищ сейчас гостит в Киеве. На черно-белом кадре запечатлен трогательный момент с крепкими мужскими объятиями.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одной з первых пост лайкнула коллега Цымбалюка, которая не смогла пройти мимо столь душевного поста, - Ольга Сумская.

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