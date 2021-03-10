Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша", показал себя, восхитив украинок

На фото Тарас позировал в джинсах, под которыми можно заметить белое белье. Цымбалюк снял футболку, демонстрируя подкачанное тело во ввсей красе, ведь напряг мышцы, чтобы выполнить упражнение. Как можно понять, актер ходил на спортивную площадку в Гидропарке, Киев. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда уже там тепло?) мне пора в качалку на гидропарк", - написал Тарас.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Круто", "Молодец", "А моя качалка на огороде", "Ты что, дал интервью для ЖВЛ?", "Сам жду, не дождусь", "Вот это я понимаю, украинский козак", "Мужчина вы красавчик, но мой МУЖ лучше. Удачи и счастья вам!", "От вас невозможно оторвать взгляд", "Ух ты! Вы похожи на Джонни Деппа. Вы идентичны <3", "Привет, черный ворон. Очень крутое фото".

Мы писали, что украинский актер Тарас Цымбалюк появился в компании других звезд.

Соответствующее фото Цымбалюк разместил в своем Инстаграме. В кадре актер предстал в компании таких звезд как: актрисы и "Холостячки" Ксении Мишиной и ее возлюбленного - комика Александра Эллерта, а также певицы Златы Огневич.

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