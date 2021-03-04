Известным украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Спіймати Кайдаша", показал себя на отдыхе

На фото Тарас показался в шортах, но без футболки. Цымбалюк стоял на фоне экзотических деревьев, демонстрируя подтянутый торс. Актер на нескольких фото показал, как отдыхает на сказочном острове Бали. Как можно понять, туда отправился мужчина со своей возлюбленной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Место силы. Место мощной энергии. Первое длительное путешествие вместе. Один из самых красивых островов на планете, куда всегда хочется возвращаться.

Очень хочется путешествовать. Чем больше стран посещаешь, ты больше хочется открывать новые. И здесь ни в коем случае не нужно останавливаться.

Я обожаю Европу, по-своему интересна Африка, но остров Бали - это точное попадание в цель нашего идеального отдыха", - написал Тарас.

"Класс", - сразу отметилась в комментариях Ксения Мишина, украинская "Холостячка".

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"У вас очень красивое тело", "Хорошего вам отдыха", "Брат, это точно Кирилловка?", "Супер, хорошо отдохнуть", "Невероятно, моя мечта", "Отдыхайте", "Безумно красивые фотографии", "Наслаждайтесь, вы - молодцы".

Мы писали, что украинский актер Тарас Цымбалюк удивил переменой во внешности.

В этот раз в одной группе сравнили два фото актера - в юные годы и сейчас.

На первом снимке молодой Цымбалюк позировал, невинно улыбаясь, а на втором - его внешность стала намного мужественнее.

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