Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" показал условия съемок

Как передает Politeka.net, в сторис своего аккаунта в Инстаграм известный актер показал кадры съемок третьей части "Крепостной", которые проходили в Голосеевском парке.

Актер показал упряжку с лошадьми в которой он находился с коллегой по цеху. На видео видны пара лошадей, запряженных повозкой, извозчиком в которой играет знаменитый актер.

Следующий сторис актер посвятил своим сапогам, испачканным болотом и заляпанным голенищам брюк. Сторис Тарас подписал просто "Крепостная3". Следующее сторис переносит зрителя на съемочную площадку. Там стоят актеры, под ногами абсолютное болото, и дама с копной рыжих волос и ярком синем наряде соответственного стиля направляется по месиву из мокрой тягучей земли. Тарас не скрыл, что актриса, которая снимается в эпизоде Алина Коваленко.

Известно, что в сериале "Крепосная" Цымбалюк сыграл роль Кузнеца.

Не так давно актер решил похвастаться своим подкаченным телом, разместив фото со штангой. Тарас позировал в джинсах, под которыми можно заметить белое белье. Цымбалюк снял футболку, демонстрируя подкачанное тело во всей красе, ведь напряг мышцы, чтобы выполнить упражнение.

Напомним, что Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" распахнул рубашку, впечатлив и женщин, и мужчин: "Ну как можно быть таким..."

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