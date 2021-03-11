Актер Тарас Цымбалюк, игравший в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", ошеломил новым фото
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с другом, тоже актером, Антоном Батыревым.
"Чем дольше разлука, тем трепетней встреча ❤️", - тепло подписал кадр Цымбалюк.
Его товарищ сейчас гостит в Киеве. На черно-белом кадре запечатлен трогательный момент с крепкими мужскими объятиями.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Одной з первых пост лайкнула коллега Цымбалюка, которая не смогла пройти мимо столь душевного поста, - Ольга Сумская.
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"Ну наконец-то!❤️😂"; "Йоханый бабай 😄Два любимых актера на одном фото 🔥👏"; "Вот и рассекречены «сердечки» от Антона😍🔥. А ваша встреча, Тарас, состоялась в Киеве? У вас совместный проект?"; "Наконец Тарас и Антон вместе 😂"; "Отпусти его!!! У него завтра смена!))"; "Ми ми😂😂"; "Трогательные и смешные такие 😂❤️"; "Прям не разлей вода"; "Ох, и шутники! 😂", - отреагировали пользователи.
Ранее мы рассказывали, как мускулистый Цымбалюк покорил "Холостячку" Ксению Мишину сочными кадрами на фоне живописной природы на отдыхе на Бали. Мишина не удержалась и прокомментировала: "Класс класс клааааасс🔥".
На снимках полураздетый Тарас блеснул мышцами, от чего заставил армию поклонников затаить дыхание.
Напомним, раздетый Тарас Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" заставил украинок ахнуть
А еще Politeka писала, что брутальный Цымбалюк из "Спіймати Кайдаша" новым снимком лишил украинок сна
Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из «Спіймати Кайдаша» и «Крепостной» поразил образом для нового сериала